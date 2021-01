Stiri pe aceeasi tema

- Emily Burghelea intervine in scandalul imens creat dupa imaginile cu leul lovit aparut in recentul clip al lui Dani Mocanu. Fosta asistenta de la Acces Direct și-a pierdut cațiva fani in urma reacției avute. Emily Burghelea, reacție in scandalul lui Dani Mocanu cu leul lovit din clipul lui Fosta asistenta…