- General-locotenentul Daniel Petrescu, noul sef al Statului Major al Apararii, a precizat duminica, in cadrul ceremoniei de investire, ca elementul determinant al mandatului sau va fi continuitatea, cu accent pe constructia unei armate moderne, anunța AGERPRES."In ultimii ani, ca urmare a acordului…

- Simona Cojocaru este, incepand de joi, noul sef al Departamentului pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale din cadrul Ministerului Apararii Nationale. Potrivit unui comunicat al MApN, secretarul de stat Simona Cojocaru a fost investita in functie in cadrul unei…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind numirea general-locotenentului Daniel Petrescu in functia de sef al Statului Major al Apararii, de la data de 1 decembrie, potrivit Administratiei Prezidentiale.Citește și: Ministerele sacrificate de Guvernul Orban la rectificarea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat, miercuri, numirea general-locotenentului Daniel Petrescu ca sef al Statului Major al Apararii, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. "General-locotenentul Petrescu, un militar cunoscut, respectat, eminent, a fost avizat favorabil pentru pozitia…

- Grigore Florin Popescu, sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari din DNA, a avansat in cariera militara de trei ori mai rapid decat Corneliu Postu, directorul Statului Major al Apararii. In doar cinci ani, procurorul a ajuns…

- La Constanta se incheie exercitiul NATO, NAPLES BLUEPRINT 2019 La Constanta se încheie joi un exercitiu NATO care s-a desfasurat, saptamâna aceasta, atât în România, cât si în Bulgaria. Obiectivul l-a constituit întelegerea capacitatilor operationale…

- Loctiitorul sefului Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, a participat joi, 17 octombrie, la Ziua Distinsilor Vizitatori in cadrul exercitiului multinational CETATEA 2019, din Baza 42 Comunicatii si Tehnologia Informatiei, de la Rasnov, judetul Brasov. CETATEA 19 este un…