- Selectionatele Croatiei si Belgiei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc joi, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Etapa a 13 a a Ligii Nationale ultima din tur i a adus o victorie formatiei masculine de handbal CSM Constanta, ocupanta locului doi in ierarhie, care a dispus in deplasare de penultima clasata, CSM Odorheiu Secuiesc.Oaspetii s au impus cu 36 23, dupa ce au condus si la pauza, cu 18 13.CSM Constanta…

- Focurile de artificii organizate de Anul Nou vor reveni la Paris pe Champs-Elysees la trecerea in 2023, dupa ce au fost anulate timp de doi ani din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat vineri primaria Parisului, relateaza AFP.

- Guvernul federal german nu intentioneaza sa ridice masura care obliga pasagerii sa poarte masca atunci cand calatoresc in trenurile si autobuzele de lunga distanta, a declarat, la Berlin, o purtatoare de cuvant a Ministerului german al Sanatatii, a relatat dpa, preluata de Agerpres. Legislatia in cauza…

- CSC Dumbravita nu a reusit minunea (nici) la Giurgiu in runda a 14-a a Ligii 2. Alb-verzii au cedat iarasi dupa pauza, de aceasta data in fata lui Dinamo Bucuresti, scor 1-4 (0-0). Alexandru Martinov a marcat singurul gol al timisenilor, cand scorul era 2-0 pentru gazde. Pornita clar cu sansa a doua…

- Legendarul pianist si dirijor Daniel Barenboim a anuntat marti seara ca sufera de o „boala neurologica grava" si ca se va retrage din activitatile sale in urmatoarele luni, potrivit Le Figaro. „Cu un amestec de mandrie si tristete anunt astazi ca ma retrag de la unele dintre activitatile mele de spectacol,…

- Incepand din Octombrie 2022 și pana in iunie 2023, city-managerul Primariei Mihai Jurca se va afla la Berlin, pentru un masterat executiv in administrație publica la cadrul Universitații Hertie School of Governance.

- Cineastul franco-elvețian a murit marți, 13 septembrie, la varsta de 91 de ani, a anunțat Liberation . Dupa confirmarea decesului lui Jean-Luc Godard, site-ului postului TF1 a scris despre faptul ca „am pierdut un gigant al celei de-a șaptea arte”. Cariera sa a inceput departe de camerele de filmat,…