Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Dana Rogoz i-a rupt turta fetiței sale,Lia, care a implinit varsta de 1 an. Deși evenimentul a avut loc in urma cu oluna, actrița a publicat imaginile emoționante abia acum. „Am revenit cu imagini de la petrecerea de Rupere a Turtei Liei. A trecut mai bine de o luna de zile de atunci,…

- Sorina Ceugea și Danezu formeaza unul dintre cuplurile mondene care iși traiesc povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor, dar atunci cand au ceva de spus, fara ezitare, o fac la Antena Stars. Acum, in direct, cei doi au dezvaluit publicului larg detalii neștiute din trecutul relației lor,…

- In urma cu aproape doua saptamani, Cristina Cioran a nascut prematur o fetița. Din pacate, micuța Ema se afla inca internata in spital, in timp ce mama ei a fost externata. Vedeta a dat noi detalii despre cum se simte bebelușul și cum a evoluat in ultimele zile. „Sunt mai bine, deși pare ca s-a intamplat…

- A fost petrecere „regeasca” in familia lui Florin Salam! Partenera lui de viața i-a rupt turta fiului lor, Ștefan. Din pacate, celebrul manelist nu a fost prezent la eveniment, posibil sa fi fost plecat la o cantare foarte importanta, insa nu va faceți griji, evenimentul a decurs ca la carte, mai ales…

- Gianluca Vacchi și iubita sa Sharon Fonseca traiesc clipe unice alaturi de fetița lor care le bucura inimile in fiecare zi. Cei doi parinți au decis sa-i lase parul micuței sa creasca. Imaginile care au induioșat inimile admiratorilor.

- De cand a venit pe lume micuța Josephine, viața Ginei Pistol și lui Smiley s-a schimbat complet. Proaspeții parinți traiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viețile lor și se bucura nespus de mult de clipele unice pe care le petrec cu fetița lor. Dupa botez, Smiey și Gina au facut un gest impresionant…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro . Pentru Miruna-Andreea Bejan, din Galați, clepsidra timpului se golește cu viteza amețitoare și, fiecare zi scursa, ar putea fi și ultima…

- Eveniment special pentru Smiley si Gina Pistol, care duminica aceasta si-au botezat fetita, pe Josephine Maria. Astfel ca, dupa evenimentul de la biserica, familia si invitatii s-au retras intr-un loc special, departe de Bucuresti, in natura, fara tam-tam si lux. Petrecerea a semanat mai degraba cu…