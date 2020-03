Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) estimeaza un profit brut de 32,59 milioane lei in acest an, la venituri totale de 4,13 miliarde lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli publicat in dezbatere de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor,…

- Guvernul lucreaza la o platforma online care va face cunoscute romanilor din strainatate ofertele de munca din Romania, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, in deschiderea conferintei ”Piata muncii, intre criza si reinventare”, organizata de Profit.ro. Platforma va fi lansata,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere trebuie sa se ocupe de infrastructura rutiera din Romania si, din pacate, nu au inteles toti angajatii acest lucru, iar in perioada urmatoare, impreuna cu Consiliul de Administratie, voi lua o decizie, astfel incat compania sa devina eficienta…

- Cițu: Reorganizarea ANAF este sustinuta aproape in totalitate de cei de la FMI Ministrul propus al Finantelor, Florin Citu, sustine ca ceea ce s-a facut in privinta reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este sustinut aproape in totalitate de echipa Fondului Monetar International.…

- Consiliul Concurentei a anuntat joi ca a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 3,18 milioane lei (aproximativ 667.000 euro) patru companii pentru trucarea unor licitatii privind achizitionarea de indicatoare rutiere si/sau lucrari de marcaje rutiere, potrivit news.ro.Astfel, Vesta Investment…

- Guvernul a aprobat, printr-un memorandum, un ajutor ‘de salvare’ pentru TAROM, alocat printr-un imprumut din Trezorerie in suma de 195 de milioane de lei, a anuntat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Un alt act normativ adoptat in sedinta de Guvern de astazi este un memorandum pentru…

- UPDATE – Ordonanta de urgenta pentru prorogarea, pana la 1 august, a termenului pentru majorarea alocatiilor pentru copii a fost adoptata in sedinta de guvern de joi, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Pe ordinea de zi suplimentara a fost trecuta si ordonanta de urgenta pentru…