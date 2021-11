Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, anunța ca a fost semnat un contract provizoriu pentru furnizarea gazului in Timișoara și ca reluarea furnizarii apei calde și a caldurii va avea loc in cateva ore. Același anunț era facut și miercuri, insa caloriferele timișorenilor au ramas tot reci. La…

- In urma cu un an și jumatate incepea la Timișoara “revoluția bunei guvernari,” cu Dominic Fritz pe post de primar. Noii mușterii ai ordinului #rezist, in calitate de consilieri ai edilului, avand primul lor loc de munca din viața, direct in Primarie, au facut praf orice idee de revoluție, bagand frig…

- Grupul consilierilor locali PNL aduce acuzații grave conducerii primariei pentru situația in care a ajuns Timișoara. „Zi sumbra pentru Timișoara: Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici…

- Consilierul local PSD, Radu Toanca reactioneaza in urma apelulului lansat primarului Dominic Fritz, pentru gasirea unei solutii nationale legate de scumpirea gazului. Fritz spune ca Primaria nu va putea suporta costurile foarte mari cu incalzirea. A fost atinsa limita maxima a subvenției care poate…

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat al doilea contract in acest an pentru construcția unei noi creșe in municipiu. Caștigatoarea licitației, la care au participat trei firme, este...

- Doua ședințe importante au loc, joi, in ceea ce privește impunerea unor noi restricții in contextul pandemiei de coronavirus. Prima ședința are loc la CNSU, unde se vor discuta propuneri legate de inchiderea unor activitați economice dupa ora 18:00 in situația in care o localitate depașește rata de…

- Consilierul local Dan Diaconu de la PNL susține ca unele unitați de invațamant, prezentate de primarul Dominic Fritz in bilanțul lucrarilor la școli și gradinițe, sunt așa cum le-a lasat el in 2020, inainte sa-și incheie mandatul de viceprimar. „Probabil ca subiectul dezbatut al școlilor ar trebui sa…