- Un tanar preot din comuna Mogosani se implica pentru a le asigura enoriasilor hrana si medicamentele de care au nevoie. Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Un tanar preot vrea sa-i ajute pe enoriasii sai care nu se pot aproviziona singuri apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astfel, incepand de maine, 24 martie, pentru o perioada de 14 zile, se suspenda internarile pentru intervențiile chirurgicale și alte Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Toti pacientii care nu reprezinta urgențe vor fi externati. Se suspenda consultatiile in ambulatoriu apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- De astazi, Guvernul interzice tuturor prefectilor sa mai comunice informatii despre cate teste de fac in fiecare judet, cati bolnavi Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Prefecturile nu au voie sa mai comunice decat “realizarile” in lupta cu virusul. O serie de informatii au fost clasificate apare prima data…

- Liderul PNL Dambovita, Virgil Guran a anuntat ca nu are Covid-19. Guran a fost testat impreuna cu restul colegilor care Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Virgil Guran nu a contactat virusul. Ion Sorin si Aurelian Cotinescu asteapta rezultatele testului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In actualul context epidemiologic, cand toata lumea cauta sa se izoleze tot mai mult, pentru a evita astfel o posibila Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Semnal de alarma tras de primarul de la Gura Foii: “Trebuie sa eliberam 400 de adeverinte pentru APIA” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un tanar de 20 de ani din Bucuresti – care tocmai se intorsese in tara joi din Marea Britanie – a fost testat si confirmat pozitiv ca fiind infectat cu virusul COVID-19. Bilantul celor care au fost infectati ajunge astfel, vineri seara, la 82.

- Targovișteanca izolata in cadrul Secției Boli Infecțioase nu are coronavirus, au precizat pentru Gazetadambovitei.ro surse medicale. Targovișteanca s-a prezentat la Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Rezultat negativ in cazul targoviștencei izolate la boli infecțioase (surse) apare prima data in Gazeta Dambovitei…