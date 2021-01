Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Poloniei au dominat etapa secunda din Turneul celor Patru Trambuline, cea de la Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki (30 de ani), campionul ediției precedente, s-a impus și a stabilit un nou record al trambulinei. Sportivii polonezi s-au razbunat cu varf și indesat, dupa ce inaintea…

- Polonezul Dawid Kubacki a incheiat invingator vineri la Garmisch-Partenkirchen (Germania) in a doua etapa a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, transmite presa internationala. Castigator al editiei trecute a competitiei, Kubacki a doborat recordul trambulinei de…

- Principalele evenimente sportive internationale din primele patru luni ale anului 2021 (ianuarie-aprilie), cu mentiunea ca unele au date provizorii avand in vedere contextul pandemiei de COVID-19: IANUARIE 1 - sarituri cu schiurile: Turneul celor Patru Trambuline, Garmisch-Partenkirchen…

- Testele de depistare a infectiei cu coronavirus la Turneul celor Patru Trambuline se desfasoara dupa o alta metoda in contextul in care au existat rezultate confuze la saritorii cu schiurile polonezi, scrie SPA. Oficialii au declarat ca testele PCR de miercuri, inainte de cea de-a doua…

- Schiorii nu au timp pentru Revelion. La Oberstdorf, Germania, s-a desfașurat prima etapa a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile. Invingatorul competiției a devenit neamțul Karl Geiger.

- ​Germanul Karl Geiger s-a impus marti la Oberstdorf (Germania) în prima etapa a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, transmite AFP.Proaspat campion mondial la Planica, în Slovenia, Geiger, în vârsta de 27 de ani, i-a devansat pe polonezul Kamil Stoch,…

- Intre 28 decembrie 2020 și 6 ianuarie 2021, Germania și Austria aduna elita saritorilor cu schiurilor, in cea mai importanta competiție de la trecerea dintre ani. Pentru prima data in istorie, din cauza pandemiei, Turneul Celor 4 Trambuline se desfașoara fara spectatori. Polonezii Dawid Kubacki, 30…

