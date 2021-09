Cutezatorii Muntilor, la „Trofeul Somesului” (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația pentru Mobilitate Sociala și Educație Democratica (AMoS ED) cauta tineri dornici sa iși gaseasca chemarea prin voluntariat, in timp ce fac comunitatea din care vin, un loc mai bun. Pana in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viata cultural-artistica a judetului Covasna se imbogateste cu un nou program, intitulat „Terapie prin arta”, initiat de Centrul de Cultura Arcus, Asociatia culturala Predelut si S.C. Turism Covasna SA. Lansarea programului va avea loc luni, 26 iulie, ora 18, in sala „Alegria” a Hotelului „Caprioara”…

- Asociația B-Right Media anunța lansarea achiziției pentru contractul de prestari servicii scenotehnice (scena, sonorizare, lumini) necesare pentru desfașurarea activitaților proiectului CBC HERITAGE T.E.A.M- TOGETHER EVERYONE ACHIEVES MORE.

- . De vineri pana duminica, 16–18 iulie, Muzeul Tarii Crisurilor organizeaza in colaborare cu Consiliul Judetean Bihor si Centrul de Cultura al Județului Bihor, in parteneriat cu Asociatia „Prietenii Muzeului Tarii Crisurilor” și Teatrul “Regina Maria” - Ansamblul Folcloric „Crișana” cea de-a XXVIII-a…

- București, 5 iulie 2020. Toți romanii cu varsta peste 18 ani pot participa la cel mai amplu proiect național de evaluare anuala a consumului personal de alcool și de prevenire a consumului riscant. Acest proiect revine in 2021, la a doua ediție, sub titulatura Saptamana Naționala a Testarii Consumului…

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Peste 300 de observatori au fost acreditați astazi de Comisia Electorala Centrala pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Cei 307 observatori reprezinta Asociația obșteasca „Promo-LEX”, Asociația obșteasca „MIRAD”, Misiunea de observare a Comunitații Statelor…

- Caștigatoarea concursului Miss Badante 2021 este Gianina Paraschiv. La competiție au participat femei din mai multe țari, care ingrijesc, in Italia, de varstnici sau persoane cu dizabilitați. Evenimentul a fost susținut de catre Asociația “Lika Eventi”, condusa de Elena Rodica Rotaru, designer și organizator…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, in parteneriat cu Asociația A.I.A și cu susținerea artiștilor și producatorilor locali invita publicul interesat sa ia parte la un eveniment dedicat artei.