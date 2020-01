Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR 28 noiembrie 2019. Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, joi, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7788 1 Dolar S.U.A USD 4,3394 1 Dolar...

- Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, marti, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7765 1 Dolar S.U.A USD 4,3356 1 Dolar australian AUD 2,9381 1 Leva...

- CURS VALUTAR 26 noiembrie 2019. Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, marti, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7765 1 Dolar S.U.A USD 4,3356 1...

- CURS VALUTAR 25 noiembrie 2019. Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, luni, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7722 1 Dolar S.U.A USD 4,3325 1 Dolar...

- Cursul valutar rezultat din cotatiile anuntate, luni, de bancile autorizate sa opereze pe piata valutara: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7627 1 Dolar S.U.A USD 4,3164 1 Dolar australian AUD 2,9613 1 Leva...

- Zeci de studenti din Iasi stau la coada pentru a vota la alegerile prezidentiale, in timp ce majoritatea sectiilor din municipiu s-au aglomerat in cursul serii, relateaza News.ro.Citește și: Președintele unei secții de votare din țara a șocat o lume intreaga: Ce a folosit omul pe post de urna…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a publicat cursul valutar pentru vineri, 8 noiembrie 2019. Leul s-a depreciat in raport cu euro, ajungand la un curs de 4,7615 lei pentru moneda unica europeana și 4,313 lei pentru dolar. Cursul valutar 8 noiembrie 1 Euro EUR 4,7615 1 Dolar S.U.A USD 4,3137 1 Dolar australian…

- Principalul eveniment de miercuri a fost sedinta de politica monetara a BNR. Banca centrala a decis sa mentina dobanda sa cheie la 2,50%, nivel care a fost stabilit in mai 2018. Decizia a fost luata in conditiile in care inflatia anuala a inceput sa scada, cea din septembrie fiind de 3,49%, fata de…