Cuplurile japoneze le trimit săculeți cu orez rudelor pentru a le ține locul bebelușilor Parinții bebelușilor nou-nascuți din Japonia le trimit saculeți cu orez care cântaresc aceeași greutate cu micuții rudelor care vor sa îi îmbrațișeze dar nu îi pot vizita din cauza pandemiei, relateaza Insider.



Unii din saculeții cu orez au aceeași forma ca paturile folosite pentru ținerea în brațe a bebelușilor și au o poza cu fața lor, scrie The Guardian.



Un sac de 3,4 kilograme de orez costa în medie aproximativ 32 de dolari în Japonia, țara în care aceasta practica care nu a aparut odata cu pandemia este denumita &"Dakigokochi&".



