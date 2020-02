Daniela Crudu a revenit pe Instagram. Fosta asistenta tv a postat pe rețeaua de socializare o fotografie in care apare in bucatarie, imbracata extrem de sexy, intr-o rochie neagra, care ii pune de altfel in evidenta silueta de invidiat, cu precadere formele sale apetisante. Imaginea a fost insoțita de mesajul: „Goodvibesonly” (#Doar energii bune), a scris Daniela Crudu. In doar 3 ore de la postare, vedeta a strans aproape 30.000 de inimioare, semn ca fanii erau nerabdatori sa afle in ce stare se afla Daniela Crudu. Daniela Crudu a fost batuta crunt de iubitul ei, in noaptea de 8 spre 9 februarie,…