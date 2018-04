Stiri pe aceeasi tema

- Dopamina este responsabila de nivelul fericirii, influentand optimismul si motivatia. Pentru o stare de bine, specialistii recomanda adoptarea catorva obiceiuri ce au ca rezultat reglarea impulsurilor emotionale.

- Trucuri folositoare in gradinarit dezvaluit pentru cititorii „Adevarul” de catre inginerul horticultor Iulian Arhip. Aflati cum va puteti cultiva pasiunea pentru gradinarit fara costuri mari si fara a apela la substante chimice.

- Sanatatea are nevoie doar de doua ingrediente și anume alimentație și mișcare. Iar pentru ca aceste doua ingrediente sa funcționeze timp indelungat ai nevoie de disciplina. O viața activa va ține la distanța afecțiunile și te va ajuta sa iți indeplinești toate planurile. Daca faci parte din…

- Dieta de urgenta. Ce faci cand trebuie sa slabesti rapid? In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Asta inseamna ca, zilnic,…

- Oamenii apeleaza la fel de fel de trucuri pentru a-și activa metabolismul, insa acest lucru se dovedește adeseori fara succes.Citeste si: Perchezitii in patru judete la firme de paza, banuite de evaziune fiscala: Prejudiciu de aproape 4 milioane de lei Iata insa un preparat care ar…

- Te odihnești indeajuns de mult, dar oboseala tot nu-ți da pace. Inainte de a merge la medic pentru a verifica posibilele cauze, verifica daca nu ai anumite obiceiuri care sa-ți ia din energie. Nu bei indeajuns de multa apa Sarea, zaharul, cafeina, aditivii din diverse alimente sunt…

- Ridurile fine, petele pigmentare sau leziunile cauzate de acnee, toate acestea pot fi tratate cu ajutorul peeling-ului chimic. Peelingul chimic este o metoda de intinerire faciala ce presupune exfolierea...