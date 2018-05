Toata lumea a stat cu ochii pe printul Harry si pe Meghan Markle in ziua nuntii lor. Machiajul și coafura purtate de Ducesa de Sussex au susprins prin simplitatea și eleganța lor. Citește și: Ce machiaj a purtat Meghan Markle in ziua nuntii ei Casa Regala are un impact uriaș asupra trendurilor, mai ales cand este vorba de ocazii speciale. Cocul lejer purtat de Meghan va fi cu siguranța o coafura tot mai ceruta de mirese, sunt de parere hair-styliștii. Aceasta a optat pentru un coc lejer pe ceafa, simplu și elegant, cu o carare pe mijloc și cateva șuvițe lasate libere pentru a-i incadra chipul.…