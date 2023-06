Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 – 4 iunie 2023, are loc cea de-a 51-a editie a targului ceramicii populare romanesti „Cocosul de Hurez”. Timp de trei zile, Horezu va atrage din nou sute de admiratori ai traditiei horezene ridicata la nivel de arta și ai credintei modelarii lutului. Manifestarea este cunoscuta si indragita…

- Mihai Pocorschi a ales sa stea departe de lumina reflectoarelor și sa aiba o viața discreta. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu artistul și soția lui chiar pe strazile Capitalei.

- In decembrie 1916, autoritatile germane de ocupatie au decis sa unifice calendarele, adoptand, ,,stilul nou”, folosit in Germania, in locul ,,stilului vechi”, folosit in Romania, fapt care a impus si schimbarea datelor sarbatorilor religioase ale romanilor.

- Kira Hagi are mare grija de felul in care arata! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fiica lui Gheorghe Hagi pe strazile din București. Ce face actrița in timpul liber și cum profita de orele pe care le petrece departe de platourile de…

- Cea mai recenta gala RXF Slap, concursul de dat palme organizat in Romania, a oferit scene șocante. Daniel Druga și-a facut KO adversarul din finala, pe Lucian Silviu Croitoru. Cea mai controversata competiție din Romania continua sa capete amploare. Gala organizata in aceasta saptamana a avut un final…

- O mașina Ford fabricata in anul 1914 a fost adusa de proprietar la sediul RAR pentru inspecția tehnica perioada (ITP).Imagini cu mașina și detalii legate de performanțe și dotari au fost publicate pe peagina de pe Facebook a Registrului Auto Roman."Cand colegii de la RAR Iași ne-au…

- Actrita Monica Odagiu a fost implicata intr-un accident rutier, duminica dupa-amiaza, in zona centrala a Capitalei. Masina condusa de aceasta a lovit un barbat in varsta de 33 de ani. Din pacate, barbatul lovit de mașina condusa de actrița a murit.Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele…

- Imagini SPECTACULOASE cu Sala Polivalenta din Blaj, finalizata 99%, au fost surprinse cu aproximativ o luna inainte de recepție și doua luni pana la finalizare. Alba este singurul judet din Romania care va avea o astfel de sala. Sala Polivalenta de Sport din Blaj este finalizata in proportie de 99,9%,…