- Seful DSU Raef Arafat a declarat ca interventia in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals a decurs foarte bine si a precizat ca existau 280 de locuri in diferite sectii ale spitalelor unde puteau fi transferati pacientii, insa a fost necesar transferul numai pentru 53 de persoane. El a adaugat…

- Raed Arafat a declarat, vineri, ca pana in acest moment nu se cunoaște cauza izbucnirii incendiului. Șeful DSU a declarat ca așteapta rezultatele anchetei. De asemenea, Raed Arafat a mai spus ca l-a intrebat pe medicul Streinu Cercel daca spitalul a avut probleme cu caldura in ultima perioada, insa…

- Primul apel la numarul de urgența 112 pentru anunțarea incendiului de la Institutul Matei Balș din București a fost primit vineri, 29 ianuarie, la ora 5.04, iar in total au fost zece apeluri, transmite Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), informeaza News.ro.Potrivit informarii STS, primul apel…

- Toni Grecu, fondatorul trupei de divertisment ”Divertis”, se numara printre pacienții internați la Institutul ”Matei Balș” din București la momentul incendiului de azi dimineața. El se afla intr-un salon de la etajul 2, incendiul fiind localizat la parter. „Toni este evaluat acum de medicii de la Spitalul…

- Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti-COVID nu a fost disponibila, luni dimineața, in urma unor probleme tehnice, a informat Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). STS a precizat ca, in urma analizei tehnice, s-a constatat ca aplicația Registrul Electronic Național pentru Vaccinari…

- Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti COVID nu este disponibila in urma unor probleme tehnice aparute luni dimineata, a transmis Serviciul de Telecomunicatii Speciale STS .Potrivit STS, echipa de dezvoltare a platformei lucreaza in prezent astfel incat cei care doresc sa se vaccineze…

- Pe rețelele de socializare circula imagini surprinse in Institutul Matei Balș din Capitala, in care se vad pacienți pentru care nu mai exista locuri, motiv pentru care aceștia stau pe holuri. "Sunt cateva saptamani bune de cand ii tratam in camera de garda", a recunoscut doctorul Adrian Marinescu, de…

- Raed Arafat a anunțat in cursul zilei de marți decizia finala privind reducerea timpului de așteptare la Unitatea Primi Urgențe. Șeful DSU a precizat ca au fost comandate teste rapide pentru depistarea COVID-19, urmand a se efectua pacienților care se prezinta cu simptome specifice. Pacienții de la…