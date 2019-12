Cum dezvolti un business profitabil in HoReCa - 5 sfaturi de amenajare a unui bar

Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea și administrarea unei afaceri nu este deloc o treaba ușoara. Iar pentru a aduce profit și pentru a face ca afacerea sa fie una rentabila, lucrurile se complica și mai mult. Cu toate astea, in ziua de azi, antreprenorii se pot bucura de o multitudine de variante și modalitați care sa ii ajute…

- In cadrul editiei a XI-a a conferintei “Femei de cariera” o poti intalni ca speaker pe Raluca Radu – Country Manager ANSWEAR.ro, fondator MTH Digital si coorganizator GpeC. Raluca are o experienta de peste 14 ani in marketing digital si in strategie de business online si este si trainer de marketing…

- Ziarul Unirea Gama larga de afecțiuni ale vederii, tratata la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia: Sfaturi pentru pacienți Medicii compartimentului de oftalmologie al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia, dotat cu aparatura performanta și variata, trateaza o gama larga de afecțiuni ale…

- Continentul african este una dintre cele mai dificile regiuni in care sa se faca afaceri din punct de vedere al conformitatii, potrivit noului raport al Baker McKenzie, „Take Cage Stage: The Rise and Rise of M&A Compliance Due Diligence (CDD). Raportul a examinat peste 300 de lideri corporativi la nivel…

- Continentul african este una dintre cele mai dificile regiuni in care sa se faca afaceri din punct de vedere al conformitatii, potrivit noului raport al Baker McKenzie, „Take Cage Stage: The Rise and Rise of M&A Compliance Due Diligence (CDD). Raportul a examinat peste 300 de lideri corporativi la nivel…

- Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre Romania - Norvegia 1-1 și a comentat ca un tehnician tactica „tricolorilor” antrenați de Cosmin Contra (42 de ani). „Trebuie sa avem jucatori puternici la mijloc. Noi nu avem mijloc! Axul central trebuie sa fie puternic, mai ales…

- Victor Pițurca (64 de ani), antrenorul Craiovei, fost selecționer al naționalei, are incredere in naționala condusa de Cosmin Contra ca va caștiga „dubla” cu Feroe și cu Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Romania va evolua in Feroe, pe 12 octombrie, de la ora 19:00, și acasa cu Norvegia, pe 15…

- Utilizat numai in situatii de rapiri sau disparitii care pun in pericol viata sau sanatatea copilului, „ALERTA RAPIRE COPIL!“ este un mecanism de actiune complementar activitatilor pe care Politia si Parchetul le desfasoara in cazul disparitiilor de copii si are ca scop gasirea si salvarea acestora.…