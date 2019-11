Stiri pe aceeasi tema

- Lora și Doinița Oancea au fost prietene, insa relația lor s-a incheiat brusc și cu mare scandal in presa. In urma cu cinci ani, Doinița Oancea a acuzat-o pe Lora ca i-a furat iubitul, pe Ionuț Ghenu, cel care ii era, la momentul respectiv, și ii este in continuare, impresar artistei. Lora și Ionuț Ghenu…

- Vremea se va incalzi pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, dupa o perioada in care valorile termice scazusera semnificativ la nivelul intregii țari, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni si valabila pentru perioada 7 - 20

- Catalin Botezatu se recupereaza in prezent dupa operația suferita la colon și a fost nevoit sa-și intrerupa activitatea profesionala pentru o perioada de timp considerabila. Catalin Botezatu juriza impreuna cu Raluca Badulescu rubrica de moda din cadrul emisiunii „Teo Show”, unde nu a mai aparut in…

- Se pare ca totul s-a petrecut vineri dimineata, in jurul orei 05.00. Tatal ei a mers sa vada ce face aceasta, moment in care a ramas socat sa vada ca fata nu mai este in casa, scrie bacau.net. Oamenii legii au fost alertati imediat, iar fata este data in urmarire. Se pare ca fata a plecat…

- Regimul termic se va mentine, in general, in limite normale pentru aceasta perioada din an, la nivelul intregii tari. Vremea in BanatIn Banat, pe parcursul primei saptamani, temperaturile diurne vor fi in scadere, urmand a se situa in marea lor majoritate sub cele normale pentru ultima decada a lunii…

- Liderul USR Dan Barna ii da sambata replica Vioricai Dancila, care a spus despre el ca nu este „apropiat de oameni” și ca „sadește ura”, aducandu-i la cunoștința ca de o saptamana bate orașele și comunele din Moldova și sta de vorba cu toți oamenii care ii ies in cale. Mai mult, Barna o invita la…

- Au trecut 33 de ani de la lansarea iubitului film „ Liceenii „, iar Oana Sirbu, actrița care a interpretat-o pe Dana, a oferit mai multe detalii despre relația pe care ar fi avut-o cu partenerul din film, Ștefan Banica Junior. Oana Sirbu, care acum are 51 de ani, a zis ca pe atunci nu Ștefan Banica…