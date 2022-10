Cum arată acum podul Crimeei. Rușii spun că soldații nu vor fi afectați Imaginile filmate pe podul Kerci arata rezultatele exploziei provocate sambata de o mașina capcana. O parte din secțiunea rutiera a podului a fost complet distrusa și s-a prabușit in mare. O porțiune din partea rutiera a podului lui Putin a fost complet distrusa și s-a prabușit in mare, arata imaginile filmate sambata și publicate pe rețelele sociale. Explozia unui camion cu bomba, dupa cum susțin autoritațile ruse, a generat un incendiu puternic, care a afectat și secțiunea feroviara a podului ce leaga Rusia de Crimeea și a fost inaugurat in 2018 chiar de președintele Vladimir Putin. Cel puțin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

