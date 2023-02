Culmea sărăciei în Moldova. Bază sportivă pentru octogenari, la Botoșani In Adașeni, județul Botoșani, una dintre cele mai sarace localitați din Moldova, autoritațile locale investesc peste 150.000 de euro intr-o baza sportiva. Nimic nu ar fi ieșit din comun daca in comuna ar exista tineri. Dar, in Adașeni, cei mai mulți locuitori sunt batrani trecuți de 70 de ani. In schimb, comuna nu are canalizare funcționala și nu exista medic de familie. Aflata la 50 de kilometri de Botoșani, comuna are cei mai puțini locuitori, majoritatea batrani, saraci și bolnavi, caci tinerii au fugit de saracie definitiv, in Occident. Comuna nu are nici canalizare Deși in Adașeni s-a tras… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

