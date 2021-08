Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Pe 31 august se aniverseaza Ziua Limbii Romane, o manifestare de suflet care se deruleaza in Romania si Republica Moldova. Duminica, 22 august 2021, in perspectiva evenimentului prezentat anterior, la Cercul Militar Iasi a avut loc o manifestare culturala dedicata acestei mari sarbatori care uneste…

- Vineri, 30 iulie 2021, reprezentanți ai conducerii Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Universitații de Stat din Moldova (USM) și Academiei de Administrație Publica din Chișinau au participat la prima intalnire care a avut ca scop consolidarea cooperarii intre cele trei…

- Republica Moldova si Romania au ocazia sa construiasca un parteneriat "puternic" si "reciproc avantajos", bazat pe dialog "sincer", care va oferi solutii pentru problemele cetatenilor si va deschide oportunitati pentru dezvoltare, a declarat, vineri, presedintele Maia Sandu, dupa intalnirea avuta la…

- Europarlamentarul roman Eugen Tomac considera ca Moscova va ramane destul de influenta in Republica Moldova chiar si dupa ce PAS a castigat 63 de mandate in Parlament. „Rusia nu ezita sa se implice in procesele democratice din Uniunea Europeana si din SUA. Nu va renunta la aceasta pofta de…

- Alegerile din Republica Moldova unde partidul prezidențial PAS și-a spulberat adversarii, obținand un scor istoric de aproximativ 53%, nu au ramas fara ecou in Federația Rusa. Experții de la Moscova sunt ingrijorați cu privire la drumul pro-european al Republicii Moldova și avertizeaza ca Romania…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Dupa evenimentele din 1989, unirea Romaniei cu Republica Moldova a redevenit un deziderat pentru unii cetațeni ai celor doua state. La mai bine de 30 de ani de la execuția lui Nicolae Ceaușescu, proiectul Unirii tot la nivel de conversație a ramas. Guvernele de la Chișinau și cel…

- Expozitia ''Arta camasii cu altita'' se va deschide joi, de Ziua internationala a Iei, in Foaierul H. H. Stahl al Muzeului National al Satului "Dimitrie Gusti". Expozitia prezinta costume populare din colectiile Muzeului Satului si al Muzeului National de Etnografie si Istorie Naturala…