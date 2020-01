Cu cine ne vedem la primul mare festival al anului, Virgin Radio RedFestDXB

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, e la Dubai și a vazut joi seara meciul lui Al-Wasl, 5-1 cu Bani Yas. Declarat antrenorul anului in ancheta Gazetei Sporturilor, Dan Petrescu nu se desparte de fotbal nici in vacanța. Aflat la Dubai, tehnicianul lui CFR nu a ratat ocazia de a vedea meciul lui Laurențiu…

- Roger Federer își va începe sezonul 2020 din tenisul mondial direct la Australian Open (20 ianuarie - 2 februarie), asta dupa ce a anunțat ca nu va participa la prima ediție a ATP Cup. Aflat în plin program de antrenamente dure, campionul elvețian a gasit timp sa stea de vorba cu presa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a ocupat locul al doilea in finala anchetei pentru cea mai frumoasa lovitura a anului 2019 in circuitul profesionist de tenis, realizata pe site-ul WTA, dupa tanara poloneza Iga Swiatek. Swiatek (18 ani) a obtinut 40 la suta din voturi cu o ''scurta''…

- Daca alegi sa mergi in vacanța la caldura in Dubai, pare ca nu ești singurul care și-a propus o vacanța in Emiratele Arabe Unite, dupa cum arata o analiza facuta publica azi de momondo.ro. Poate e din cauza ca au marcat 1 Decembrie imbracand in culorile tricolorului cea mai inalta cladire din lume sau…

- Dupa ce a ajuns in circuitul de festival la nivel world-wide, rapper-ul londonez Stormzy a anunțat lansarea unui nou album intitulat „Heavy is The Head”. LP-ul e planificat sa apara pe data de 13 decembrie și vine la doi ani distanța de la momentul lansarii albumului de debut al lui Stormzy, „Gang Signs…

- Dupa ce a ajuns in circuitul de festival la nivel world-wide, rapper-ul londonez Stormzy, unul dintre highlight-urile editiei 2019 a festivalului Untold, a anuntat lansarea unui nou album intitulat „Heavy is The Head”. LP-ul e planificat sa apara pe data de 13 decembrie si vine la doi ani distanta de…

- Martin Garrix poate fi in zona de varf a clasamentului celor mai buni, bine platiti, apreciati DJ ai lumii, iar noua pozitionare in TOP 3 in clasamentul DJ MAG Top 100 vine sa confirme toate acestea lucruri, rar, in momentul in care vine vorba de viata personala, lucrurile nu sunt tocmai OK. Dupa o…

- Asociația Traiesc Sanatos organizeaza duminica, 8 decembrie, ediția de iarna a cursei de alergare pentru amatori Baneasa Race, powered by Baneasa Shopping City și sponsorizat de INTERSPORT Romania, City Grill, Global Vision, Zuzu Fit și Greenfield Residence. La edițiile din primavara și toamna, peste…