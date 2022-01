Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol au decis sa plece din Romania și sa se bucure de o frumoasa vacanța alaturi de micuța lor, Josephine. Cuplul a publicat primele imagini din vacanța, iar fanii au reacționat imediat ce au vazut imaginile. Dupa ce au petrecut Revelionul alaturi de Andreea Esca, Pavel Bartoș și alt…

- Liderul PNL, Florin Cițu, va propune la viitoarea ședința a coalitiei ca proiectul pentru certificatul verde depus de el, mai mulți miniștri PNL și UDMR, sa fie adoptat de majoritatea parlamentara PNL PSD UDMR. Ca un compromis, certificatul verde va fi obligatoriu pentru angajații din sistemul de sanatate,…

- PSD sustine ca isi respecta promisiunea de a construi un mecanism fiscal-bugetar care sa sustina orice companie ce produce in Romania si isi plateste onest atat angajatii, cat si taxele catre stat. "PSD isi respecta promisiunea de a construi un mecanism fiscal-bugetar care sa sustina orice…

- PSD menține facilitațile fiscale pentru zone strategice ale economiei, precum construcțiile și industria IT&C și vom introduce scheme de ajutor pentru IMM-uri și pentru companiile mari. Ținta... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimii ani, Targurile de Craciun au devenit o traditie in Romania. Amenajate in cele mai cunoscute si mai primitoare spatii ale marilor orase, ele sunt ca un liant al Sarbatorilor de iarna intre evenimentele festive din Occident si traditiile romanesti.

- O vedeta din Romania a slabit nu mai puțin de 50 de kilograme intr-un timp foarte scurt. In doar 7 luni, viața vedetei s-a schimbat radical. Vedeta care și-a schimbat radical viața in 7 luni Nu doar ca a slabit 50 de kilograme, dar a divorțat și acum are o iubita tanara și cu o […] The post Vedeta din…

- Zeci de interviuri, dezvaluiri de senzație și povești neștiute. Declarații in premiera și multe culise de viața. Asta incearca sa scoata Mihai Bobonete, Catalin Maruța sau Mihai Morar de la invitații care vin la podcasturile lor de pe YouTube.Sunt vedete și sunt cunoscute de toata lumea. Apar la televizor,…

- Cristina Spatar face primele declarații, dupa ce in presa au aparut speculații potrivit carora ar avea probleme cu banii și ca ar fi decis sa se mute din Romania. Artista neaga toate informațiile aparute și spune cum se descurca in aceste momente, mai ales dupa ce a ramas o mama singura.In ultima perioada…