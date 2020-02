Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a realizat inca o victorie in Grupa B a Diviziei A, trecand pe teren propriu, astazi, de Danubius Calarasi, in etapa a 19 a a campionatului.Pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie, gazdele s au impus cu 25 22 16 13 si continua sa conduca in clasament,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta este lider in Seria B a Diviziei A, cu 40 de puncte acumulate in 15 meciuri jucate. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie se pregatesc pentru o noua partida importanta in campionat. Sambata, de la ora 14.00, la Sala Sporturilor, CSU Neptun va…

- In etapa a 16-a din Divizia A la handbal feminin, Seria B, echipa CSU Neptun Constanta a invins fara probleme ocupanta ultimului loc din clasament, ACS Spartac UNEFS Bucuresti. Partida disputata sambata, in Sala Sporturilor din Constanta, s-a incheiat cu victoria handbalistelor pregatite de Ion Ivan…

- Echipa feminina CSU Neptun Constanta a castigat, sambata, in deplasare, partida cu CSM Bucuresti II, din etapa a 15-a a Diviziei A la handbal feminin, Seria B. Handbalistele pregatite de Ion Ivan și Lacramioara Ilie s-au impus cu scorul de 34-28 (17-11), intr-un meci in care chiar si portarita Emanuela…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a revenit astazi pe primul loc in clasamentul seriei B din Divizia A.Formatia pregatita de Ion Ivan si Lacramioara Ilie a jucat in etapa a 15 a a campionatului si a invins in deplasare CSM Bucuresti Div A, scor 34 28 17 11 , rezultat care, coroborat cu…

- Echipa a secunda a HC Dobrogea Sud a obtinut un succes important in Seria B a Diviziei A la handbal masculin. Jucatorii antrenati de George Buricea si Enis Murtaza au dat piept, la Sala Sporturilor din Constanta, cu CSM Alexandria. Meciul, contand pentru etapa a 11-a, a fost controlat de la inceput…

- In Divizia A de handbal feminin, seria B, echipa de pe primul loc, CSU Neptun Constanta, a jucat astazi in etapa a 12 a, intalnind in deplasare Danubius Calarasi.Victoria le a apartinut oaspetelor, scor 27 22 14 12 .Pentru CSU Neptun au marcat Bianca Caldare 7 goluri, Andreea Ciucanu 4, Narcisa Verde…

- Dupa o etapa in care nu a jucat, echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va avea parte de un nou meci important in Seria B a Diviziei A. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie vor juca, sambata, de la ora 13.00, in deplasare, cu CS Danubius Calarasi. CSU Neptun este lider in clasament,…