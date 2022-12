Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, afirma, vineri, ca deputatul PNL Adrian Cozma are o atitudine antimaghiara consecventa, recidiveaza si neaga acuzatiile potrivit carora liderii maghiari nu au transmis mesaje de Ziua Nationala a Romaniei. "El (Adrian Cozma – n.red.) are o atitudine antimaghiara consecventa, recidiveaza, nu se afla la prima abatere", a declarat, vineri, la Digi 24, Csoma Botond, chestionat despre declaratia deputatului PNL Adrian Cozma potrivit careia "UDMR nu are ce sa mai caute la guvernare" pentru ca nu au transmise mesaje de Ziua Nationala. Liderul maghiar a explicat…