- "Partile au ajuns la un acord cu privire la formula pretului, auditul datoriei moldovene la gaze si asupra unui dialog ulterior pentru rambursari", a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al diplomatiei Republicii Moldova, Daniel Voda, in timp ce Gazprom a confirmat anuntul intr-un comunicat…

- La inceputul acestei saptamani, Republica Moldova a facut istorie, cumparand gaze dintr-o sursa care nu este Gazprom, a declarat Nicu Popescu, ministrul de Externe al republicii, intr-un interviu acordat BBC. "Luni, țara noastra a facut istorie", a spus ministrul de externe al Republicii Moldova.…

- „Datoria initiala era de 433 de milioane de dolari, care ulterior din nerespectarea termenelor de achitare a crescut la 709 milioane de dolari. Cu toate acestea, autoritatile de la Chisinau nu vor sa recunoasca aceasta datorie”, a declarat purtatorul de cuvant al Gazprom, potrivit Agerpres .Daca nu…

- Republica Moldova a intrat in criza energetica, dupa ce autoritațile nu au reușit sa negocieze in termen un nou contract de furnizare a gazelor cu gigantul rus, Gazprom. Mai mult, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a lasat sa se ințeleaga faptul ca Rusia propune un „preț…

- Chișinaul solicita ajutor de urgența din partea Uniunii Europene (UE), dupa ce exportatorul rus, controlat de stat, Gazprom și-a redus transporturile catre Republica Moldova, pe fondul unei crize globale de energie, scrie Financial Times, citata de ZDG.md. Potrivit Financial Times, fostul…

- Deputatul PAS, Oazu Nantoi, îl acuza pe socialistul, Igor Dodon ca încearca sa convinga Moscova sa aplice Republicii Moldova un preț foarte mare la gaze în scopul de a destabiliza țara. „Dodon "negociaza" la Moscova îngenuncherea Moldovei prin șantaj…

- Patru moldoveni cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi din raionul Strașeni, iar alții doi din regiunea Transnistreana, au fost reținuți. Aceștia sunt suspecți de participarea la o grupare criminala de talie internaționala, specializat în savârșirea infracțiunilor…

- Ziua Independentei reprezinta Ziua Nationala a Ucrainei, in care se sarbatoreste adoptarea Declaratiei de Independenta fata de Uniunea Sovietica, in anul 1991. Ziua Independentei este celebrata anual, in data de 24 august.Ucraina in ucraineana este o tara in Europa Orientala.Are frontiera cu Rusia in…