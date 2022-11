Cristian Daminuța (32 de ani) și-a botezat, sambata, copilul pe care il are alaturi de soția sa, Madalina. In aceeași zi, fostul fotbalist a facut și cununia religioasa cu aleasa inimii sale, alaturi de care are doi copii: Dominic și Sibel. Bruneta a avut o apariție spectaculoasa. Aceasta a facut furori intr-o rochie care i-a pus in evidența corpul. Foto: Instagram. ...