Craiova. A început Festivalul Internaţional Shakespeare Festivalul Internațional Shakespeare a debutat joi, 19 mai, cu remarcabilul spectacol regizat de canadianul Robert Lepage. La inaugurarea celei de-a XIII-a editii au fost prezenti Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, si primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu. In deschiderea evenimentului, au luat cuvantul si Vlad Dragulescu, directorul Festivalului Internațional Shakespeare, Emil Boroghina, directorul-fondator al Festivalului Shakespeare și președinte al Fundației Shakespeare și Alexandru Boureanu, managerul Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova. Spectacole in toata Craiova Cel mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

