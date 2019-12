Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la nivel european cheltuielile medii pentru sarbatori sunt de 460 euro, in Romania bugetul aproximativ este de 250 de euro (1.189lei), arata o analiza Reveal Marketing Research.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea PNL: Imi este rușine! Ne incalcam toate principiile!…

- Potrivit noilor modificari aduse Legii RCA, cheltuielile administrative, care reprezinta in acest moment 25- din costul politei, nu vor mai fi plafonate. Iar acest lucru s-ar putea traduce in polite mai scumpe pentru sapte milioane de soferi. Daca in acest moment, la o asigurare in valoare de 150 de…

- Bugetul alocat de romani pentru perioada Craciunului se ridica la aproximativ 250 de euro, respectiv 1.189 lei, iar din aceasta suma 477 de lei sunt destinati cheltuielilor pentru bunurile alimentare, in timp ce pe cadouri romanii se asteapta sa dea, in medie, 403 lei, arata un studiu realizat de…

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianți și reprezinta un motiv de îngrijorare pentru români, care nu știu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile, arata studiul unei companii de cercetare. Cât cheltuie românii de sarbatori si…

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianti si reprezinta un motiv de ingrijorare pentru romani, care nu stiu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile. Reveal Marketing Research a realizat in perioada 6-15.12.2019 un studiu pe un esantion reprezentativ…

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianți și reprezinta un motiv de ingrijorare pentru romani, care nu știu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile. Reveal Marketing Research a realizat in perioada 6-15.12.2019 un studiu pe un eșantion reprezentativ de…

- A venit iarna, iar cheltuielile cresc in aceasta perioada a anului. In afara banilor pe care ii vei da pe cadourile de Craciun, vei avea de platit și facturi mult mai mari. N-ai cum sa faci frigul, dar daca vei pune in practica sfaturile din articol, vei economisi cel puțin un sfert din sumele pe care…

- [email protected] a ajuns o mișcare a ieșenilor care folosesc evenimentele din festival sau dintre doua ediții ca mod de exprimare creativa. La Radio Iași, am vorbit in 26 octombrie 2019, cu Maura Anghel și Geanina Enache despre #Cafenelele_KreativIS și parteneriatul cu Grinch – coffee&more , despre Concursul…