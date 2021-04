Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul european de vaccinare impotriva COVID-19, pe care il pregatesc țarile UE, cu scopul ca acesta sa devina operational din luna iunie, nu va fi un pasaport care sa garanteze mobilitatea in UE.

- Tarile Uniunii Europene (UE) au ajuns miercuri la o pozitie comuna pentru a demara negocierile in Parlamentul European asupra certificatului de vaccinare. Acesta va deveni operativ vara aceasta, dar nu va fi un pasaport care sa garanteze mobilitatea, informeaza Agerpres . „In mai putin de o luna, Consiliul…

- Executivul de la Roma este gata sa redeschida economia de la inceputul lunii iunie sau chiar mai devreme, iar turistii care vor sosi in Italia trebuie sa prezinte un certificat ori pasaport de vaccinare anti-Covid. Anunțul a fost facut de catre prim-ministrul italian Mario Draghi.

- Air New Zealand va testa un pasaport de transport digital pentru a le permite companiilor aeriene si autoritatilor de frontiera sa aiba acces la informatii legate de COVID-19, a anuntat luni campania aeriana, scrie AFP. Programul, denumit “pasaport de vaccinare” de catre specialistii din sector, urmareste…

- Premierul Florin Citu considera ca discutia privind introducerea unui ‘pasaport de vaccinare’ pentru accesul in supermarket, cafenele, restaurante este ‘prematura’, campania de imunizare anti-COVID aflandu-se la inceput. ‘Nu am avut aceasta discutie in Guvern. Nu este o discutie oficiala. Am vazut discutiile…