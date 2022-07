Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut pentru rolurile sale de pe scena Teatrului de comedie, Cosmin Seleși este deja un nume. Timp de sezoane bune, actorul a putut fi vazut la Antena 1, prezentand show-ul „Te Cunosc de Undeva”. Dar, din motive știute de cele doua parți, actorul ieșea din echipa emisiunii. Fanii acestuia s-au tot…

- Cabral nu pleaca singur in Republica Dominicana, la „Sunt celebru, scoate-ma de aici”. Prezentatorul va fi insoțit de familie, de Andreea Ibacka și cei doi copii ai lor. Vedeta a declarat pentru Click ca e incantata de aceasta plecare, ca s-a pregatit intens pentru ea. In curand, intreaga familie va…

- Maria Buza are numai cuvinte de lauda la adresa lui Pepe, colegul ei de breasla, care in cel de-al 17-lea sezon al show-ului “Te cunosc de undeva” a facut o figura buna in calitate de prezentator, dupa plecarea lui Cosmin Seleși de la carma emisiunii de la Antena 1. Prezenta timp de 6 sezoane in postura…

- Andrei Radu (26 de ani, fundaș stanga) e printre cei mai bine platiți jucatori de la Dinamo, dar susține ca n-a incasat niciodata in ultimii doi ani suma trecuta in contract. Din informațiile GSP, salariul sau este de 9.000 de euro / lunar. Dinamo este dispusa sa-l lase sa plece liber pe Radu in aceasta…

- Cosmin Selesi si-a luat de curand admiratorii prin surprindere, dupa ce a decis sa paraseasca echipa de la „Te cunosc de undeva”, emisiune difuzata de Antena 1. Dupa ce la vremea respectiva s-a luat in calcul si posibilitatea unei concedieri sau dorinta lui de a avansa pe plan financiar, prezentatorul…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, iubita lui, formeaza unul dintre cupluri care vor participa anul acesta la show-ul „America Express”, difuzat pe Antena 1. Cheful a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce s-a aflat ca va fi unul dintre participanți. Iata ce a scris juratul…

- Cosmin Seleși, 44 de ani, cel care s-a desparțit de circa șase luni de lumea televiziunii, spune ca nu are a se plange de nimic. Fosta vedeta a celor de la Antena 1 a investit, la propriu și la figurat intr-un proiect personal, care incepe sa-și arate roadele. „Cantam la nunți, petreceri și cumetrii.…

- Diana Munteanu se mandrește cu baiatul ei și al lui Claudiu Niculescu. Prezentatoarea de la Antena 1 a aratat noi imagini cu David, fiul care e pasionat de cand era mic de fotbal. Recent, pe contul ei oficial de Facebook, Diana Munteanu a publicat mai multe fotografii in care apare alaturi de baiatul…