Coșmarul unei românce stabilite în Finlanda. A divorțat de soț, iar statul i-a luat copiii S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce romanca a divortat de sotul ei pe care il acuza ca a fost violent cu cei mici, insa nici ea nu a obtinut custodia. Acum, a solicitat protectie in interiorul ambasadei Romaniei de la Helsinki, dar a fost refuzata pentru ca nu are cum sa primeasca azil.



Camelia Smicala locuieste in Finlanda, unde este medic. A fost casatorita cu un cetatean finlandez insa in 2015, in urma divortului a ramas fara cei doi copii, o fata si un baiat. S-a ajuns la aceasta situatie, dupa ce atunci, barbatul a aratat in instanta ca aceasta ar dori sa fuga in Romania si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

