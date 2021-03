Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se asteapta ca un numar semnificativ de doze de vaccin sa devina disponibile in Uniunea Europeana incepand de luna viitoare, transmite luni dpa, potrivit AGERPRES. "Din aprilie incolo, cantitatile s-ar putea dubla din nou conform planurilor producatorilor,…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se asteapta ca un numar semnificativ de doze de vaccin sa devina disponibile in Uniunea Europeana incepand de luna viitoare, informeaza Agerpres . „Din aprilie incolo, cantitatile s-ar putea dubla din nou conform planurilor producatorilor, aceasta si pentru…

- Pfizer și BioNTech vor livra 75 de milioane de doze de vaccin in plus in al doilea trimestru din acest an. Anunțul a fost facut astazi de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.”Colaboram cu companiile farmaceutice pentru a ne asigura ca europenilor le sunt livrate vaccinuri”, a scris von der…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca asteapta ca AstraZeneca sa respecte acordul si sa livreze cele 400 de milioane de doze de vaccin, dupa ce vaccinul a fost aprobat in Uniunea Europeana , informeaza Agerpres. „Astept sa fie livrate cele 400 de milioane de doze conform acordului”,…

- Uniunea Europeana (UE) a incheiat un nou acord cu Pfizer/BioNTech pentru achizitionarea a inca 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19, in plus fata de cele 300 de milioane deja cumparate, dubland astfel numarul de doze achizitionate de la acesti producatori, a anuntat vineri presedinta Comisiei…

- Uniunea Europeana va cumpara inca 100 de milioane de doze de vaccin Pfizer- BioNTech, comanda totala incheiata de statele membre prin intermediul Comisiei Europene ajungand astfel la 300 de milioane de doze, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. ''Am decis sa luam 100 de milioane de doze suplimentare…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca vedete ale fotbalului vor ajuta Uniunea Europeana sa risipeasca scepticismul cu privire la vaccinuri. Anunțul a fost facut la summitul Consiliului European de joi. Von der Leyen a oferit cateva detalii despe planurile Comisiei pentru campania de…