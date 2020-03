Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a declarat faptul ca banii cash pot raspandi coronavirusului, iar Romania are un mare avantaj deoarece bacnotele pot fi spalate fara sa se deterioreze. Mai mult decat atat, acesta sustine ca singura provizie…

- Adrian Vasilescu, consilierul de strategie al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a declarat ca banii pot raspandi cu usurinta coronavirusul, dar Romania are un mare avantaj, avand in vedere ca bancnotele noastre pot fi spalate fara sa se deterioreze.

- O echipa de cercetare de la Greifswald si Bochum a compilat toate datele publicate despre coronavirus,care sunt cunoscute cercetatorilor de astazi, si le-a publicat in Journal of Hospital Infection.

- Potrivit informațiilor oficiale, Coronavirus se transmite, de regula, prin contact direct cu o persoana infectata. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului da asigurari ca nu exista riscul contaminarii cu noul coronavirus prin intermediul diverselor produse care provin din China. ANPC precizeaza…

- Stewardesa care ar fi intrat in contact cu doi colegi cu coronavirus si din cauza careia a fost alerta pe Aeroportul din Cluj-Napoca a iesit, vineri, din spital. Medicii au infirmat faptul ca ar fi infectata cu coronavirus.Tanara de 26 de ani se va intoarce in Vietnam pentru a-și continua munca. Aceasta…

- Stewardesa care ar fi intrat in contact cu doi colegi cu coronavirus si din cauza careia a fost alerta pe Aeroportul din Cluj-Napoca, a iesit, vineri, din spital. Medicii au infirmat faptul ca ar putea fi infectata cu coronavirus.Tanara de 26 de ani se va intoarce in Vietnam pentru a-și continua munca.…

- Medicii din Romania sunt in alerta dupa ce in ultimele zile s-au inregistrat numeroase cazuri de gripa. Mai mult de atat, cursurile din aproape 50 de școli din Capitala au fost suspendate parțial.

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anunțat sambata ca Guvernul nu va implementa in acest an o noua taxa auto pe mașinile second-hand importate. Ministrul a mai precizat ca, saptamanal, i se semnaleaza sute de probleme de mediu."In opinia mea a fost o sarabanda a taxelor auto in Romania inca…