Coronavirus: Trump anunţă că unele state americane vor începe să ridice restricţiile în zilele următoare Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca statele Texas si Vermont vor permite unor afaceri sa-si redeschida portile de luni, in timp ce Montana va incepe sa ridice restrictiile de vineri, relateaza Reuters. "Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut de varf", a declarat Trump in cadrul unei conferinte de presa. Totusi, unii guvernatori au avertizat ca nu vor actiona prematur pentru a-si redeschide economiile pana cand nu se vor efectua mai multe teste pentru depistarea coronavirusului. Liderii lumii afacerilor i-au transmis si ei lui Trump mesajul ca tara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a informat vineri ca va anunta in curand crearea unui al doilea grup de lucru, un consiliu a carui activitate se va concentra pe relansarea economiei SUA dupa trecerea fazei celei mai dificile a pandemiei COVID-19, transmite Reuters. "Vom anunta asta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca administratia federala depune eforturi sa ajute statele sa-si procure masti de protectie si aparate medicale de ventilare, dar a recunoscut ca acest lucru ”nu este usor”, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru a oferi ajutor in lupta cu noul coronavirus, noteaza New York Times care citeaza Reuters. Trump „și-a exprimat intenția de colaborare in efortul impotriva epidemiei, spunand ca a fost impresionat de eforturile…

- Indicii bursieri de pe Wall Street au inchis joi cu scaderi de circa 9,5%, in urma restrictiilor de calatorie pe rutele spre Europa anuntate de presedintele american Donald Trump pentru prevenirea extinderii epidemiei de coronavirus, care au ingrijorat investitorii si au tensionat pietele globale, transmite…

- Presedintele SUA Donald Trump a salutat acordul semnat sambata, la Doha, intre Statele Unite si talibani ca un demers menit sa puna capat celui mai indelungat razboi al Americii si sa aduca in tara trupele americane din Afganistan, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Lucram pentru a pune capat…

- Presedintele american Donald Trump a respins marti propuneri care ar restrictiona capacitatea companiilor americane de a livra motoare de avioane si alte componente catre industria aviatica chineza, afirmand ca a cerut administratiei sale sa impiedice astfel de masuri, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vanzarea in China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza site-ul agentiei Reuters.Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala nu trebuie sa devina "pretexte"…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca urmeaza sa-si dezvaluie planul vizand sa puna capat cpnflictului israeliano-palestinian inainte de vizita de saptamana viitoare la Washington a premierului israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu si a rivalului acestuia Benny Gantz, relateaza AFP.