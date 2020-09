Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 8 ani din Buzau este primul copil din Romania infectat cu SARS-CoV-2 care a ajuns la Terapie Intensiva. Acesta a fost diagnosticat cu boala Kawasaki, care ar fi fost declansata de coronavirus. Inițial, parintii baiatului au fost diagnosticati cu noul coronavirus, la Buzau, testul copilului…

- Inca șapte moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 835.Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Sanatatii, ultimele victime sunt patru femei si trei barbati.

- Grupul german Continental, cel mai mare angajator privat din Romania, anunța pierderi de 741 mil. euro din cauza pandemiei Grupul german Continental AG a raportat miercuri pierderi nete de 741 milioane de euro in trimestrul doi din 2020, din cauza declinului cererii, in urma pandemiei cu coronavirus.…

- Duminica se implinesc cinci luni de la primul caz de COVID-19 din țara. In prezent, Romania se afla in fața unor scenarii sumbre, sarind pragul de 1.000 de infectari in ultimele 24 de ore, cifra uriasa care vine intr-un moment in care sistemul de sanatate este deja sub presiune. In aceasta perioada…

- Munca la birou 8 ore/zi este istorie. Pandemia a schimbat in doar cateva luni un model de lucru caștigat in urma cu peste 100 de ani Companiile din intreaga lume au fost obligate sa ia masuri radicale in ceea ce privește munca la birou, in condițiile in care pandemia cu coronavirus a lovit intreaga…

- Promoție la Tesla. Pretul SUV-ului Model Y, redus cu 3.000 de dolari, din cauza pandemiei cu coronavirus Tesla a redus pretul SUV-ului Model Y cu 3.000 de dolari, la doar patru luni de la lansarea acestuia, producatorul de automobile electrice dorind sa mentina vanzarile in contextul pandemiei cu COVID-19.…

- In luna mai, Tesla a redus si preturile automobilelor Model 3, Model X si Model S. Compania condusa de Elon Musk a raportat o scadere sub asteptari a vanzarilor de automobile in trimestrul al doilea, in pofida impactului pandemiei asupra industriei auto la nivel global. Pretul SUV-ului Model Y porneste…

- China va inchide gradual toate pietele unde se vand pasari vii, pentru a reduce riscurile pentru sanatatea publica in urma raspandirii noului coronavirus, a anuntat vineri presa oficiala de la Beijing, potrivit Agerpres.Vor fi impuse ''restrictii comertului si sacrificarii pasarilor vii'', a declarat…