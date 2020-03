Printul Charles si-a amanat vizitele planificate pentru saptamana viitoare in Bosnia, Cipru si Iordania "din cauza evolutiei situatiei privind pandemia de coronavirus", au anuntat vineri serviciile sale, relateaza AFP. Potrivit Clarence House, fiul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a, primul in ordinea succesiunii la tron, a luat aceasta decizie in urma unei recomandari din partea guvernului. Calatoria in Cipru urma sa fie prima efectuata de un membru al familiei regale in ultimii 27 de ani. Printul Charles trebuia sa mearga in vizita in Bosnia pe 17 si 18 martie, inainte de a ajunge in Cipru,…