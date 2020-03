Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean Bacau a primit, marti, 432.000 lei de la Ministerul Sanatatii pentru achizitia unui aparat medical PCR Real Time prin care se poate depista virusul Covid-19, se arata intr-un comunicat de presa al PNL Bacau, remis AGERPRES.Achizitia aparatului pentru spital va fi realizata…

- PMP i-a trimis marți premierului Ludovic Orban o scrisoare in care solicita Guvernului masuri ferme pentru protecția medicilor, dupa inchiderea Spitalului Județean Suceava ca urmare a depistarii a peste 50 de medici cu COVID-19.PMP cere Guvernului, prin Ministerul Sanatații, sa ia urgent urmatoarele…

- Numarul cazurilor inregistrate in Spania a crescut, in doar 24 de ore, la 33.089 de la 28.572 de cazuri duminica. Acest lucru inseamna ca angajații din domeniul sanitar reprezinta aproximativ 12% din totalul persoanelor infectate. Bilanțul deceselor a ajuns la 2.182, dupa ce 462 de persoane au murit…

- Clubul Chelsea a anuntat ca va pune la dispozitia personalului din Sistemul National de Sanatate (NHS) hotelul Millennium pe care il detine la Stamford Bridge, informeaza lequipe.fr."La initiativa proprietarului clubului, Roman Abramovici, si dupa ce presedintele Bruce Buck a luat legatura…

- Ziarul Unirea Guvernul bulgar va creste salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19 Salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19 vor crește, a anuntat duminica prim-ministrul Boyko Borissov, potrivit news.ro. Marirea este de 1.000 de leva…

- "La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals mi-au facut si testul de coronavirus. Fusesem in Londra…

- Pacientii nu vor plati nimic daca vor alege sa se trateze intr-un spital privat sau intr-unul de stat iar numarul vietilor salvate va fi in crestere, precizeaza Ministerul Sanatatii, referitor la OUG privind reforma in sanatate adoptata marți seara de Guvern...