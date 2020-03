Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic lucreaza cu estimarea potrivit careia noul coronavirus ar putea provoca moartea a circa 100.000 de persoane în Regatul Unit, a informat duminica publicatia The Sunday Times, citând surse oficiale care se ocupa de planificarea masurilor împotriva epidemiei, relateaza…

- Intr-o inregistrare video publicata pe Facebook sambata, Zingaretti a spus: "A sosit. Am si eu coronavirus". El a reinnoit apeluri catre populatie de a nu intra in panica, adaugand ca se simte bine si ca se va izola in casa, nu la spital. Italia este cea mai afectata tara din Europa…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- In Iran exista temeri ca Guvernul, nepregatit pentru a face fața focarului, ascunde gravitatea epidemiei de coronavirus. Potrivit surselor BBC Persia, ar exista 210 de decese in spitalele din intreaga țara, majoritatea in Teheran.Epidemia de coronavirus a dus la moartea a 210 persoane in Iran,…

- Numarul cazurilor de coronavirus in lume a crescut la 82.560, dintre care 2.813 decese, in 50 de tari si teritorii, potrivit unui bilant stabilit, joi, la ora 17.00 GMT, de AFP plecand de la surse oficiale potrivit news.ro.1.296 de noi contaminari au fost inregistrate de la ultimul bilant,…

- Autoritațile chineze au reținut 4.260 de persoane pentru infracțiuni legate de coronavirus, de la inceputul epidemiei, a informat presa internaționala.Guvernul chinez s-a confruntat, pana acum, cu aproximativ 22.000 de cazuri penale legate de coronavirus. In unele situații, a fost vorba despre producerea…

- Presedintele american Donald Trump preconizeaza ca epidemia noului coronavirus ar urma sa dispara in aprilie, din cauza caldurii, si a salutat din nou reactia conducatorilor chinezi, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Pana in aprilie sau in cursul lui aprilie, caldura, in general, omoara acest…

- Epidemia cauzata de coronavirus tinde sa se transforme intr-o pandemie. In ultimile 24 de ore s-au inregistrat cele mai multe decesuri in China din cauza coronavirus. Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei, care este focarul noii…