"Doi cetateni romani care se aflau in Germania, la Berlin, au fost adusi in tara, in aceasta seara. Cei doi cetateni au fost transportati din China in Germania prin intermediul unor zboruri medicale organizate in cadrul Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene", anunta Ministerul Sanatatii.Starea de sanatate a celor doi barbati este buna si nu sunt confirmati pana in acest moment cu coronavirus."Cele doua persoane sunt asimptomatice, sunt in curs de testare si, conform procedurilor, vor ramane inca 14 zile sub supraveghere medicala intr-un spatiu special destinat din Bucuresti, in care…