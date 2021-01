Coronavirus: Coreea de Sud prelungeşte restricţiile în jurul capitalei Seul Autoritatile sud-coreene au decis sambata sa mentina restrictiile actuale asupra vietii publice pana pe 17 ianuarie dupa o crestere a cazurilor de coronavirus in si in jurul capitalei Seul, a informat agentia sud-coreeana Yonhap, relateaza dpa.



Restrictiile vor ramane la al doilea cel mai inalt nivel in zona Seul, precum si in provinciile Incheon si Gyeonggi.



Restrictiile vor ramane la al doilea cel mai inalt nivel in zona Seul, precum si in provinciile Incheon si Gyeonggi.

Toate activitatile zilnice, cu exceptia activitatilor sociale si economice vitale, sunt restrictionate iar adunarile de 50 sau mai multe persoane sunt interzise, in timp ce salile de sport, barurile de karaoke, salile…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

