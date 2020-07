Copil de 9 luni, ucis într-un accident rutier Un copil de numai 9 luni si-a pierdut viata in urma unui accident produs de tatal sau, care conducea un autoturism pe DJ 644. Mama copilului si un alt minor, de 12 ani, au fost raniti in urma accidentului. Accidentul a avut loc ieri, in apropierea localitatii Bobicesti, Olt. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca soferul responsabil pentru producerea accidentului nu a acordat prioritate unui autoturism care circula pe DN 65. „Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca un conducator auto, in varsta de 46 de ani, din județul Teleorman, in timp ce conducea un autoturism… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

