Stiri pe aceeasi tema

- Copiii prinsi in zonele de razboi din Ucraina sunt expusi riscurilor de infometare, frig si trafic de persoane. Estimarile arata ca jumatate dintre cei care s-au refugiat sunt copii, printre ei aflandu-se si copii neinsotiti. Totodata, mai mult de 100.000 de copii ucraineni traiesc in orfelinate…

- Magnatul rus al carbunelui și ingrașamintelor Andrei Melnicenko a cerut o incetare a focului in Ucraina, spunand ca razboiul este o tragedie care trebuie oprita. Acesta a avertizat ca ar putea aparea o criza alimentara globala din cauza creșterilor de preț la ingrașaminte.

- In lipsa forțelor de ordine, dreptatea e facuta in strada de locuitori in orașele ucrainene aflate sub asediul rușilor: jefuitorii caselor abandonate de refugiați sunt legați de stalpi, cu pantalonii in vine, și batuți cu nuiele. Fenomenul a luat amploare in ultimele zile, iar zeci de astfel de cazuri…

- Forțele lui Vladimir Putin sunt din ce in ce mai nemulțumite de condițiile oferite in razboiul cu Ucraina. Intr-un videoclip, unul dintre soldați marturisește ca miltarii au fost lasați fara mancare de aproape 4 zile și vor sa plece acasa.

- Fluxul de refugiați de razboi din Ucraina crește constant și a inceput cazarea lor și in locurile amenajate in salile de sport din municipiul Suceava. In sala de sport a Școlii Gimnaziale „Miron Costin", cu o capacitate de 200 de locuri, au fost cazate miercuri noaptea 120 de persoane, ...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat luni, 28 februarie, la telefon timp de o ora si jumatate cu omologul sau rus Vladimir Putin, cerandu i sa inceteze atacurile asupra civililor si securizarea cailor rutiere in Ucraina, puncte fata de care liderul de la Kremlin si a confirmat dorinta de…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, asigura populația ca nu are de ce sa-și faca griji din cauza situației din Ucraina, deoarece ”nu inseamna ca va fi un razboi pe teritoriul nostru.” Aflat la Palatul Parlamentului, Dincu le-a spus jurnaliștilor ca Romania este pregatita sa primeasca peste 500.000 de…

- Proiectul de modificare a Regulamentului Camerei Deputatilor a fost adoptat. Principala modificare vizeaza sanctiuni mai dure pentre agresiuni si jigniri, masurile cele mai dure fiind taierea cu 50% a indemnizatiei pe sase luni sau lasarea fara personal a grupului parlamentar unde un deputat a avut…