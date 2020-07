Controale ale Poliției Locale pe autobuze! Polițiștii locali din Turda fac controale pe mijloacele de transport in comun petru a verifica daca se respecta masurile de protecție sanitara impuse de situația actuala privind prevenția raspandirii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au acționat, joi dupa-amiaza, la Cluj-Napoca, in scopul impunerii unui climat de siguranța rutiera, precum și pentru verificarea respectarii obligativitații portului maștii de protecție in mijloacele de transport in comun.

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj - Serviciul de Ordine Publica, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Cluj-Napoca... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 29 iunie a.c., polițiștii din cadrul Politiei municipiului Turda și ai Secției 9 Poliție Rurala au desfașurat o actiune pentru menținerea unui climat optim de siguranța in randul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Vineri, 19 iunie, politistii municipiului Cluj-Napoca au acționat preventiv pe raza întregului municipiu pentru mentinerea ordinii si sigurantei publice, fiind totodata efectuate verificari în stațiile și în mijloacele de transport în comun, în vederea verificarii…

- Barbatul din comuna Luna care in luna aprilie provoca un scandal intr-un spital din Campia Turzii, agresand agenții de poliție și avariind caroseria unei mașini aparținand Poliției Locale mai ramane... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au acționat pentru creșterea climatului de ordine și siguranța publica, pentru depistarea și identificarea persoanelor pe numele carora erau emise... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda au acționat pentru creșterea climatului de ordine și siguranța publica, pentru depistarea și identificarea persoanelor pe numele carora erau emise... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Poliția locala Turda a inceput protestele ca o reacție la afirmațiile ministrului de interne Marcel Vela, privind salariile „uriașe” dar și alte declarații denigratoare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!