Stiri pe aceeasi tema

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice din ultimele 24 ore, la nivelul județului Vrancea, la ora 06.00, situația era urmatoarea: – Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, au fost afectate 96 puncte de transformare, ceea ce a dus la nealimentarea a 22 localitați aparținand comunelor:…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca sustine instituirea unui mecanism de control privind eliberarea antibioticelor si nu neaparat schimbarea retetelor, argumentand ca statisticile europene arata ca Romania se afla pe primul loc la consumul de antibiotice. Astfel, cifrele arata ca romanii…

- Compania de Utilitați Publice (CUP) SA Focșani, furnizor al serviciilor de apa și canalizare in județul Vrancea, figureaza in a doua jumatate a ierarhiei tarifelor publicate de ANRSC in privința producerii, transportului și distribuirii apei potabile. Astfel, in clasamentul prețurilor practicate de…

- Mai multe localitați din Apuseni raman joi, 23 martie 2023, fara apa potabila, intre orele 08.00-16.00, in vederea efectuarii lucrarilor de cuplare a branșamentelor la conducta de alimentare cu apa a orașului Campeni. SC APA CTTA SA – Sucursala Apuseni anunța ca in vederea efectuarii lucrarilor de cuplare…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri ca toate produsele care intra in tara, inclusiv cele din Ucraina, sunt verificate de institutiile statului aflate in vama, iar acestea nu reprezinta un pericol pentru consumul uman sau al animalelor. Acesta a fost intrebat despre importul din Ucraina…

- Autoritațile locale tergiverseaza soluționarea problemei animalelor fara stapin in municipiul Chișinau. De la o zi la alta, situația devine tot mai grava, susține o fosta angajata a Secției Control și Protecție a Animalelor din cadrul Direcției generale locativ-comunala și amenajare, Irina Iacovenco.…

- Incepand cu ora 10.15, pe DN2 E85 a fost restricționat accesul tuturor categoriilor de autovehicule intre localitatea Slobozia Bradului pana la limita cu județul Buzau, a transmis Biroul de presa al IPJ Vrancea. *** In ultimele 24 de ore, peste 3.000 de pompieri au intervenit pentru limitarea și inlaturarea…