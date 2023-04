#ConstantaEsteBine: 21 aprilie 2023 Izvorul tamaduirii Vindecare profunda, vindecare in Suflet Planeta Mercur intra retrograd. In fiecare an, de patru ori pe an, planeta Mercur, ce influenteaza comunicatiile la toate nivelele , incepe un tranzit retrograd. Pare ca se intoarce de unde a plecat. Dureaza trei saptamani, si in acest interval, majoritatea comunicatiilor au ceva dificultati.Cand vine o furtuna, indiferent de magnitudinea sa, daca suntem pregatiti, va trece mai usor si urmarile sale nu vor fi atat de mari.Webinarul cu dragoni de ieri seara ne a conectat cu acele energii din inte ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

