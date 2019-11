Stiri pe aceeasi tema

- Trupul copilului din localitatea Pecineaga, disparut sambata, a fost gasit Foto: Florin Firu Trupul copilului de 8 ani din localitatea Pecineaga, disparut sâmbata, a fost gasit vineri într-unul dintre bazinele colectoare de dejectii de animale, a informat Inspectoratul de Politie…

- In dimineata zilei de 8 noiembrie a.c., potrivit unor surse din ancheta, parintii copilului disparut la Pecineaga vor fi dusi de catre politisti la Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea, acolo unde vor fi supusi testului poligraf.Decizia a fost luata din cauza faptului ca, la audieri, parintii…

- Noi informații despre copilul de opt ani din Constanța care a disparut fara urma. Pompierii au oprit cautarile in cele trei bazine de colectare din localitatea Pecineaga, informeaza Romania TV. Trupul micuțului Alexandru nu a fost gasit acolo. In tot acest timp, mama face acuzații grave și spune ca…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea', la fata locului sunt prezenti si scafandri. 'In aceste momente, la cautarile minorului participa, din cadrul ISU Constanta, 2 autospeciale de scafandri cu 2 ofiteri si 3 subofiteri, un autocamion de interventie cu o motopompa de…

- Familia lui Iulian, copilul de 8 ani care a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fața casei sale din localitatea Pecineaga, crede ca baiatul a fost rapit de pe strada, scrie Observator.tv. Forțe impresionante s-au deplasat in localitatea Pecineaga, pentru a-l cauta pe Iulian…

- Copilul de opt ani disparut sambata din localitatea Pecineaga, județul Constanța, nu a fost gasit dupa 24 de ore de cautari. Polițiștii au verificat 40 de camere de supraveghere video și au extins aria de cautare in localitațile Ovidiu, Harșova și Neptun, scrie Mediafax.Peste 150 de polițiști…

- Polițiștii constanțeni, alaturi de polițiști ai Garzii de Coasta și de jandarmi, ajutați de caini de urma, cauta un baiat de 8 ani din comuna Pecineaga, care a disparut in timp ce se juca in fața casei.

- Un baiat de 8 ani, care a disparut din fata locuintei sale in timp ce se afla la joaca, in localitatea constanteana Pecineaga, este cautat continuu de sambata seara, in prezent intervenindu-se si cu un elicopter care survoleaza zona. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, la cautari…