Constanta: Situatia actualizata. Cate paturi sunt libere, la spitalele din judet, pentru bolnavii Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 850.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 286 de cazuri noi la Constanta. Pana astazi, 12 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 850.362 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Conform acestuia, exista 494 paturi destinate patologiei COVID-19 în județ, dintre care luni erau sunt ocupate 429. Paturile COVID-19 ATI cu ventilatoare sunt 73, dintre care 69 erau ocupate luni, iar pacienții ventilați non-invaziv erau 35 la numar. În…

- In acest moment, sunt 216 persoane internate, dintre care 212 din judetul Constanta si 4 din alte judete. La nivelul judetului Constanta, paturile pentru tratarea bolnavilor COVID 19 sunt distribuite astfel: Spitalul Clinic de Boli Infectioase 120 ndash; 53 ocupate , Spitalul de Pneumoftiziologie 100…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Doctor Victor Babeș” din Timișoara a explicat ce se intampla in cazul in care ai deja COVID-19, fara simptome, și faci vaccinul impotriva noului coronavirus. Doctorul a spus ca s-a confruntat deja cu aceasta situație.Ce…

- In judetul Iasi in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 2 decese in randul persoanelor confirmate pozitiv, numarul total de decese fiind 487. Referitor la gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) din spitalele suport COVID-19, conform raportarilor, astazi, 13 ianuarie 2021, sunt ocupate 434…

- In acest moment, sunt 317 persoane internate, dintre care 308 din judetul Constanta si 9 din alte judete. Conform datelor furnizate de DSP Constanta, la nivelul judetului au fost confirmate, de la inceputul anului scolar, 277 de cadre didactice, 633 de elevi, 164 de studenti si 80 de angajati din unitatile…

- 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2, la nivel nationalPana astazi, 1 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 636.201 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 566.365 de pacienti au fost declarati vindecati. In urma testelor efectuate…

- In acest moment, sunt 330 de persoane internate, dintre care 314 din judetul Constanta si 16 din alte judete. De asemenea, la nivelul judetului sunt 2.734 de persoane aflate in carantina la domiciliu.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 25.231…