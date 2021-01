Constanţa: Localităţi fără energie electrică şi 30 de maşini blocate de viscol Doar 33 din cele aproape 200 de masini blocate in urma cu cateva ore pe drumurile din judetul Constanta nu au pornit inca la drum, iar 13 localitati cu 855 de abonati nu au energie electrica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, intr-o informare remisa presei. Cele mai multe autoturisme, respectiv 30, sunt blocate la Cobadin, alte doua se afla la Sibioare iar o masina este inzapezita la Topalu. "128 de masini din cele blocate circula cu viteza redusa, controlat, insotite de Politie dinspre Harsova spre Mihail Kogalniceanu", se arata in anuntul ISU Dobrogea. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

