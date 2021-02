Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul Flotei din Constanta aniverseaza vineri, 26 februarie, 125 de ani de la infiintarea primei structuri a Fortelor Navale Romane cu atributiuni in planificarea, organizarea si conducerea apararii litoralului maritim al Romaniei, in cooperare cu alte unitati terestre si aeriene. Comandamentul…

- Directia Hidrografica Maritima (DHM) implineste marti, 23 februarie, 95 de ani de la infiintarea sa in anul 1926. In noua decenii si jumatate de activitate, institutia a furnizat suportul specializat pentru navele romanesti si straine care au navigat in partea de vest a Marii Negre si a editat o gama…

- Directia Hidrografica Maritima (DHM) sarbatoreste, marti, 95 de ani de la infiintarea acestui serviciu din structura Marinei Militare Romane, in anul 1926, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit sursei citate, pe data de 23 februarie,…

- "Romania a fost una dintre cele mai vizitate țari, de catre mine, cand eram SACEUR / Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa ". Acesta a fost primul dintre enunțurile inedite ale generalului (ret.) Philip M. Breedlove, la inceputul videoconferinței din 16 februarie a.c. O conferința…

- Comandorul Valentin Vlad a fost imputernicit, marti, la comanda Centrului 110 Comunicatii si Informatica, in cadrul unei ceremonii desfasurate in prezenta Sefului Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), contraamiral Mihai Panait, la sediul unitatii militare, informeaza un comunicat de presa. Sursa…

- Un vapor cu 12 navigatori sirieni la bord este abandonat in portul Constanta, echipajul fiind fara provizii si neplatit de peste un an, a informat, miercuri, Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN). "Nava Ali Bey sub pavilion Panama si acoperita de clubul de asigurare The American Club este abandonata…

- Reprezentantii SCJU Constanta au facut precizari importante cu privire la situatia din spitalele constantente in lupta cu covid 19, asa cum puteti vedea in sectiunea Video. Cele 14 paturi ATI de la Spitalul de Urgenta pentru pacientii cu covid sunt ocupate in procent de 100 , au precizat reprezentantii…